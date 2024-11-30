الأنبار: عودة 2500 لبناني إلى بلادهم عبر منفذ القائم الحدودي

2024-11-30 09:40:01 - المصدر: واع

الانبار - واع - أحمد الدليميأعلن قائممقام قضاء القائم في محافظة الأنبار تركي محمد خليف المحلاوي، عن عودة 2500 لبناني الى بلادهم خلال يومين.وقال المحلاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عودة اللبنانيين من العراق الى بلادهم قد بدأ عبر منفذ القائم الحدودي بعد قرار وقف إطلاق النار"، مشيراً الى أن "عدد العائدين في اليومين الماضيين بلغ (2500) مواطن لبناني من ضيوف العراق ".وأوضح أن "الحكومة المحلية في الأنبار قدمت تسهيلات كبيرة للعائدين"، لافتاً إلى أن "وزارة الهجرة وفرت حافلات خاصة لنقلهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من متطلبات".