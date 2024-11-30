السليمانية تسجل أقل درجة حرارة ومحافظات أخرى تقترب من حاجز الصفر

2024-11-30 09:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل محافظة السليمانية درجة حرارة تصل الى الصفر مئوياً.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في بغداد والأنبار وديالى 18 درجة مئوية، بابل وكربلاء المقدسة وميسان 19، أربيل ونينوى 16، السليمانية ودهوك 15، البصرة 19".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".