تستمر لأسبوعين.. بدء المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان في كوردستان

2024-11-30 09:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط في إقليم كوردستان اليوم السبت، انطلاق المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان، والتي ستستمر لأكثر من أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المرحلة تهدف إلى زيارة جميع الأسر في مختلف مناطق الإقليم للحصول على إجابات استبيان التعداد الخاص بالأسرة".

وأوضحت الوزارة أن "فريق الإحصاء سيجمع بيانات دقيقة من خلال 77 سؤالاً تشمل معلومات ديموغرافية، اجتماعية، اقتصادية، تعليمية، صحية، إضافة إلى بيانات حول فرص العمل والبطالة، أماكن الإقامة، الهجرة، أسباب تغيير محل السكن، تفاصيل البطاقة الوطنية، وحالة التغذية. كما سيُسجل عدد الولادات والوفيات داخل الأسرة".

ولفتت إلى أن "الاستبيانات تتضمن أيضاً أسئلة تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل توفر المياه والكهرباء، وإدارة النفايات، واحتياجات المنازل، سواء في المدن أو القرى".

ودعت وزارة التخطيط جميع الأسر إلى "التعاون الكامل مع فرق الإحصاء، وأكدت أهمية وجود شخص مسؤول من الأسرة للإجابة على الأسئلة بدقة لضمان نجاح العملية".

بالنسبة للمواطنين الكوردستانيين المقيمين خارج حدود الإقليم، أشارت الوزارة إلى أن "من لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الثانية يمكنهم الاستفادة من هذه المرحلة النهائية".

ودعت الوزارة أفراد الأسر المتواجدين خارج الإقليم إلى "العودة لمناطقهم للإجابة على استبيان التعداد لضمان حقوقهم ولإنجاز العملية بشكل دقيق وشامل".

ويعد التعداد العام للسكان من أهم المشاريع التي تنفذها وزارة التخطيط في إقليم كوردستان، حيث يوفر بيانات دقيقة وشاملة تستخدم في تطوير السياسات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه المرحلة النهائية استكمالاً للمراحل السابقة بهدف تحقيق نتائج دقيقة تدعم جهود التنمية في الإقليم.