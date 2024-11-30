اليوم.. إنطلاق منافسات الجولة التاسعة من دوري النجوم

2024-11-30 09:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة (4) مباريات أبرزها التي تجمع الزوراء ونظيره النجف في ملعب الشعب الدولي.

ويبحث النوارس عن فوز يرتقي به إلى الصدارة مؤقتاً، معتمداً على مؤازرة جماهيره، التي تمني النفس أن يواصل الفريق مسيرته نحو إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ مدة، وتعادل الأبيض في اختباره الأخير أمام الكرمة بنتيجة سلبية، وأصبح يمتلك (14 نقطة).

من جانبه يستند غزلان البادية إلى الحالة المعنوية للاعبيه عطفاً على نتائجه الإيجابية وعروضه الجيدة في مبارياته الأربع الأخيرة، إذ جمع خلالها (10) نقاط من (3) انتصارات على حساب ديالى والحدود ونفط ميسان مقابل تعادل مع أربيل، وارتفع رصيده الى (12) نقطة.

بدوره يشد الطلبة الرحال من أجل ملاقاة فريق القاسم في ملعب كربلاء الدولي، سعياً منه لاستعادة التوازن، إثر تعرضه إلى خسارتين على التوالي، وتجمد رصيده عند (10) نقاط.

وفي المقابل يطمح ممثل محافظة بابل أن يكون نداً قوياً للطلبة، بما يسهم في خروجه بنقطة معنوية ستكون حافزاً له لتقديم الأفضل مستقبلاً، وفي لقاء ٍ آخرٍ يستضيف نفط ميسان منافسه أربيل، بطموح التعويض وتصحيح المسار، بعد(3) مباريات فشل فيها بتحقيق الفوز، آخرها الخسارة أمام النجف برباعية لهدف واحد.

وعلى الجانب الآخر يأمل الفريق الشمالي بمواصلة رحلة نجاحاته عقب وصوله إلى النقطة (14) بتفوقه الأخير على الحدود بثلاثية، ويلعب أيضاً باليوم نفسه الكرخ أمام الكهرباء في ملعب الرمادي.