ميسي يوجه رسالة خاصة لبرشلونة

2024-11-30 09:45:02 - المصدر: واع

متابعة-واعوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، رسالة خاصة لناديه القديم برشلونة.ونشر ميسي، صورة له بقميص برشلونة وهو يقبل شعار النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام"، وكتب رسالة يقول فيها: "125 سنة سعيدة لأفضل ناد في العالم".ويحتفل البارسا بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، وتلقى رسائل من العديد من نجومه السابقين مثل نيمار جونيور، مهاجم الهلال السعودي، وكذلك منافسيه مثل الغريم الأزلي ريال مدريد.ويعد ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لفريق برشلونة.وقضى "ليو" الجزء الأكبر من مشواره مع كرة القدم بقميص برشلونة قبل أن يرحل في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، إلى باريس سان جيرمان.وبنفس السيناريو، رحل النجم الأرجنتيني عن الفريق الباريسي في صيف 2023 إلى إنتر ميامي الأمريكي.المصدر: كورة