قائد قوات الحدود يطمئن العراقيين: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

2024-11-30 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طمأن قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، العراقيين بعدم وجود أي اختراق للحدود مع سوريا.

وقال السعيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" رجالنا يقفون في اقصى حدود الوطن بعزيمة لا تلين لحماية بلدهم وسيادته من ان تدنسه يد الإرهاب والشر".

وأضاف، أن" اجراءاتنا الأمنية وتحصيناتنا الكبيرة التي تم انشاؤها على الحدود العراقية السورية وخلفها رجال شجعان من قوات الحدود هي السد المنيع لكل من اراد سوءاً بهذا البلد وهي موضع ثقة العراقيين من شمالهم الى جنوبهم".

وتابع، أن" قيادة قوات الحدود عملت على انجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية معززة بقطعات مثالية من قوات الحدود، وخط اسناد قوي من الجيش العراقي والحـشد الشعبي، الامر الذي انهى حالات التسلل والتهريب كافة ولا مجال لاختراقها.