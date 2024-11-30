2024-11-30 10:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يريدان تقديم رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، استقالته، بحلول نهاية الفترة الانتقالية في اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان، وذلك لمسؤوليته عن الفشل في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول). ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، وفقاً لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، عن […]

ظهرت المقالة إعلام الكيان: نتنياهو يريد تغيير رئيس أركان جيشه خلال 60 يوماً أولاً على ايشان.



