2024-11-30 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شهدت الأسواق العراقية استقراراً نسبياً في أسعار الذهب مع بداية الأسبوع. وسجل سعر الأونصة اليوم السبت 3,480,974 ديناراً عراقياً، مقارنةً بسعر الخميس الماضي الذي بلغ 3,485,661 ديناراً عراقياً.

The post تعرف على اسعار الذهب في العراق first appeared on Observer Iraq.