2024-11-30 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر أقدم نادي ريال مدريد، على خطوة عملية في طريقه للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، بنهاية الموسم الجاري. وينتهي عقد الدولي الإنكليزي مع الريدز في حزيران المقبل، ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد بداية من كانون الثاني المقبل، للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم. ووفقا لإذاعة “توك سبورت” الإنكليزية، فإن …

The post ريال مدريد يبلغ ليفربول بهذا الامر first appeared on Observer Iraq.