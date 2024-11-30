أربع مواجهات تنطلق في الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق

2024-11-30 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات.

‏وتقام في الساعة الـ 2:30 عصراً مباراتين تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفه الكهرباء على ملعب الرمادي.

‏وتجمع الثانية فريقي نفط ميسان وضيفه نادي أربيل وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:15 مساءً على منع كربلاء الدولي تجمع فريق القاسم وضيفه فريق الطلبة.

‏وأخيرا يلاقي الزوراء على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق النجف في الـ 7:30 مساءً.

‏بينما تقرر تأجيل مباراة ديربي اقليم كوردستان بين فريقي نوروز وضيفه نادي دهوك التي كانت مقررة إقامتها اليوم على ملعب نوروز.