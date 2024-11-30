النقل: لجان حكومية تتابع ملف رفع التجاوزات على محرمات السكك ومحاسبة المخالفين

2024-11-30 10:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميكشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن إجراءات لرفع التجاوزات على محرمات السكك ومنع الحوادث، فيما أكدت وجود لجان حكومية تتابع هذا الملف.وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجان الحكومية المشكلة من قبل الشركة العامة للسكك الحديدية مازالت مستمرة برفع التجاوزات عن خطوطها ومحرماتها من الشمال إلى الجنوب وحتى الغرب"، مشيرة إلى "تنفيذ قرار 154 وإقامة دعاوى قضائية ضد المتجاوزين".وأوضح أن "الإجراءات تأتي حفاظاً على المحرمات وتلافياً لوقوع أي حوادث يمكن أن تستهدف أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، ولضمان انسيابية سير القطارات بأمان".