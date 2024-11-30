الإطاحة بعصابة بينهم "فتاة" وتحرير مختطف من قبضتهم في بغداد

2024-11-30 10:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، القبض على عصابه خطف وابتزاز وتحرير مختطف شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، وبعد ورود أخبار إلى مركز شرطة حي سومر بوجود حادث ابتزاز وخطف لاحد المواطنين ضمن منطقة الشعب (حي الديوان)، حيث تبين أن عملية الخطف تمت بعد استدراج الضحية من قبل احدى الفتيات إلى احد الدور السكنية".

وأضاف، أنه" تم تشكيل فريق عمل متكامل من (قسم شرطة الشعب ومركز شرطة حي سومر) والقوة الماسكة والجهد الاستخباراتي، والتوجه إلى الدار ولدى مداهمته تبين انه خالي ولدى مراجعه كاميرات المراقبة اتضح مغادرتهم إلى دار آخر ضمن المنطقة، ليتم مداهمته والقبض على 5 اشخاص بينهم فتاة وتحرير المختطف وضبط بحوزتهم أسلحة نوع مسدس عدد (2)، وتم ايداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.