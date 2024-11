2024-11-30 10:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شرطة ذي قار عن نجاحها في إلقاء القبض على شخصين مدانين غيابياً في قضايا جنائية مختلفة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الأمن وتنفيذ الأحكام القضائية. وقال مصدر أمني لشبكة أخبار الناصرية، إن قسم مكافحة الإجرام تمكن من القبض على المدان الأول المحكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات،...

