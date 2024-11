2024-11-30 10:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة هجرة ذي قار عن استلام قوائم جديدة بأسماء مواطنين هاجروا من قضاء الإصلاح نتيجة التغيرات المناخية، حيث أكدت أن العمل جارٍ على تدقيق هذه القوائم. وقال مدير الدائرة، ليث دخيل، في تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، إن القوائم المتأخرة وصلت مؤخراً بسبب الظروف التي مر بها...

The post التغيرات المناخية تدفع عشرات الأسر في ذي قار للنزوح عن مناطقها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.