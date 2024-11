معامل الطابوق في ذي قار تستبدل النفط الأسود بالغاز الطبيعي لتقليل التلوث

2024-11-30 10:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط الاستراتيجي، رزاق العلي، بدء تنفيذ قرار استبدال وقود النفط الأسود المستخدم في معامل الطابوق بالغاز الطبيعي، في إطار جهود تحسين البيئة وتقليل التلوث في المحافظة. وأوضح العلي في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن معامل الطابوق، التي تتركز في شرق الناصرية، كانت...

