2024-11-30 10:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر بالرغم من ان اليوم هو يوم السبت وعطلة رسمية، وارتباط الازدحامات في بغداد بايام الدوام، لكن تشهد بعض المناطق والبؤر النشطة في بغداد ازدحامات منذ صباح اليوم السبت. وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي: شارع الجمهورية بين ساحة الخلاني ومجسر باب المعظم السايدين ازدحام شارع الرشيد بين جسر السنك وساحة الميدان مجسر وجسر …

