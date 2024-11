الحدود تطمئن العراقيين بعد احداث سوريا: لا مجال لاختراقنا

2024-11-30 10:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد قائد قوات الحدود، الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم السبت، أن حدودنا المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها، فيما أشار إلى أنه تم إنجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية معززة بقطعات مثالية من قوات الحدود، وخط إسناد قوي من الجيش العراقي والحشد الشعبي. وقال …

