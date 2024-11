محافظات اخرى تقترب منها.. السليمانية تسجل درجة حرارة “صفر مئوية”

2024-11-30 10:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل محافظة السليمانية درجة حرارة تصل الى الصفر مئوياً. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً الأحد سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة في المنطقتين …

