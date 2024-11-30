الكشف عن مقتل "عسكري ولاية كركوك في داعش" و4 من مرافقيه بضربة الـF16

2024-11-30 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن مقتل ما يسمى "عسكري ولاية كركوك" واربعة من مرافقيه بالضربة الجوية أمس في المحافظة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "الضربة الجوية التي استهدفت مضافة تقع شمال غرب حوض حمرين في كركوك في ساعة متأخرة من مساء يوم امس استهدفت الارهابي المكنى (ابو معروف) وهو المسؤول العسكري في حمرين كركوك بشكل عام و4 من مرافقيه".

واضاف ان "قوة امنية مشتركة تجري حاليا عملية تمشيط في موقع استهداف المضافة من اجل الاستدلال اكثر على عدد القتلى وهوياتهم واحتمالية وجود مضافات قريبة".

واشار الى ان "ابو معروف والذي يحمل اسماء عدة يعد من القيادات المهمة التي شاركت في احداث حزيران 2014 وفق المعلومات الاستخبارية".

هذا وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الجمعة، تدمير وكر بداخله أربعة من داعش الارهابي في جبال حمرين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة حثيثة من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، بداخله مفرزة مكونة من (4) عناصر من داعش الإرهابي".

ولفت البيان الى "تحويل الوكر الى ركام على يد القوة الجوية".