منتخبنا الوطني يحافظ على مركزه في قائمة تصنيف FIFA

2024-11-30 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحافظ منتخبنا الوطني على المركز (56) في قائمة التصنيف الشهري التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لشهر تشرين الثاني الحالي.وذكر بيان لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المنتخب الوطني استقر في المركزِ السادس على المستوى القاريّ بمجموع 1442.86 نقطة".وأضاف أن "منتخبنا الوطني جاء بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر في قائمة التصنيف على مستوى القارة الآسيويّة".وكان منتخبنا الوطني قد تعادل في الـ(14) من الشهر الحالي مع منتخب الأردن من دون أهداف، قبل أن يتغلب على مستضيفه العماني في الـ(19) منه بهدفٍ من دون مقابلٍ ضمن الجولتين السادسة والسابعة من مشواره في التصفيات الآسيويّة المؤهلة لكأس العالم 2026.