2024-11-30 11:35:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار، رياض محسن البدري، أن ملف النظافة في المحافظة، وخاصة مركز الناصرية، يعاني من نقص كبير في عدد الآليات والأيدي العاملة، ما أدى إلى عدم السيطرة الكاملة على رفع النفايات بشكل دوري. واكد البدري في حديثه لإذاعة وتلفزيون الناصرية ان...

