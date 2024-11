2024-11-30 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الانبار / عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، نتائج الضربة الجوية في جبال حمرين التي نفذت يوم أمس، مؤكدة مقتل 5 إرهابيين خلال العملية. وقالت القيادة في بيان ، “إلحاقاً ببياننا ليوم أمس 29 تشرين الثاني 2024، وبعد ان نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية دقيقة، جاءت بناء على معلومات …

