خوشناو يكشف عن زيارة قريبة لمسؤولين أتراك لأربيل: فخورون بعلاقتنا معهم

2024-11-30 11:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، أن محافظ أسطنبول داود غول، ورئيس بلدية أسطنبول أكرم إمام أوغلو، سيزوران أربيل قريباً، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع أربيل.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "قبل أيام زرنا أسطنبول وشاركنا في مجموعة من الفعاليات الثقافية والتجارية، وذلك بدعوة خاصة من محافظ اسطنبول ورئيس بلديتها".

وأضاف خوشناو: "وجهنا دعوة لمحافظ أسطنبول ورئيس البلدية، لزيارة أربيل، وقبلا بها، و سيقومان بزيارة المحافظة قريبا"، مؤكداً بالقول: "نحن فخورون بالعلاقات القوية بين أربيل واسطنبول".

ولفت خوشناو إلى أن "غرفة تجارة وصناعة أربيل ستشارك في المؤتمر التجاري الثاني في أسطنبول، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري"، مبينا أن "موعد المؤتمر سيكون في 12 كانون الأول المقبل".