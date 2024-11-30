المصارعة العراقية تودع البطل الدولي زهير شوكت

2024-11-30 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نعى الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم السبت، عضو الاتحاد واللاعب الدولي السابق زهير شوكت، الذي توفي عن عمر ناهز 63 عاماً بعد صراع مع مرض لم يمهله طويلاً.

وقدم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، وأعضاء الاتحاد، تعازيهم الحارة إلى أسرة المصارعة العراقية بشكل خاص، والرياضة العراقية بشكل عام، في هذا المصاب الجلل.

وكان الراحل زهير شوكت من أبرز لاعبي المصارعة في العراق، حيث مثل المنتخب العراقي في العديد من البطولات، وشارك في أندية عراقية مختلفة، كما تم انتخابه لعضوية الاتحاد المركزي للمصارعة، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس نادي الصليخ الرياضي.

هذا وقد ترك شوكت بصمة واضحة في مجال المصارعة العراقية، وكان له دور كبير في تطوير الرياضة في العراق.