كوردستان.. اجتماع مهم لحسم تشكيل الحكومة

2024-11-30 11:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كوردستان/ عراق اوبزيرفر يعقد الحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ، اليوم السبت، اجتماعا في مدينة السليمانية للتباحث بعدة أمور أبرزها تشكيل الحكومة الجديد لإقليم كوردستان. وقال مصدر مطلع، إن “الحزبين سيعقدان اليوم اجتماعاً، في السليمانية”، مبينا ان “وفد الديمقراطي يضم كل من هوشيار زيباري، ودلشاد شهاب وأوميد صباح، كما يضم وفد الاتحاد الوطني ، …

