رئيس أوقاف الديانات: خطواتنا تهدف للمساهمة في بناء عراق موحد يسوده السلام والتنمية

2024-11-30 12:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، رامي جوزيف، العمل على حماية المقدسات ودور العبادة ودعم التعايش السلمي وترسيخ قيم السلام والمساهمة في بناء عراق موحد يسوده السلام والتنمية.

وقال جوزيف، خلال الملتقى السنوي الأول (معا من أجل السلام)، دور المؤسسة الدينية في تعزيز المواطنة والتعايش، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا اللقاء يعبر عن جوهر رسالتنا كديانات سماوية ومجتمعات إنسانية اجتمعت على أرض العراق، أرض الأنبياء والحضارات، ولتؤكد أن السلام هو الخيار الوحيد لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة".

وأضاف أن "رسالة هذا الملتقى تنبع من إيماننا المشترك بأن السلام ليس مجرد غياب للحرب بل هو حالة إنسانية واجتماعية لتعزيز الحوار والتفاهم بين مكونات الشعب العراقي وكما جاء في الإنجيل المقدس وكتاب الديانة الايزيدية وكتاب الصابئة المندائية دعوات تعبر عن قيمة السلام".

وتابع جوزيف: "مسؤوليتنا اليوم هي مشتركة نعمل على ترسيخ قيم السلام وتعزيز الحوار بين المكونات المختلفة في عراقنا الحبيب، وأن التحديات التي نواجهها مهما عظمت يمكن تجاوزها بالإيمان والحوار وبناء الجسور والتفاهم والمحبة"، مؤكدا أن "الديوان يعمل على حماية المقدسات ودور العبادة لاستمرار شعائر العبادة كذلك دعم التعايش السلمي وتعزيز قيم الحوار والاحترام بين مكونات المجتمع العراقي".

ونوه الى أن "ديوان أوقاف الديانات قدم الدعم الإنساني والاجتماعي للمجتمعات المتضررة نتيجة النزاعات والتهجير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كذلك الحفاظ على التراث الديني والثقافي لهذه المكونات لضمان استمرارية بناء أجيال قادمة، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية لضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع والمساهمة في بناء عراق موحد يسوده السلام والتنمية".