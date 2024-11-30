وزير الدفاع العراقي وقادة عسكريون يصلون الحدود السورية

2024-11-30 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن وزيرها وقادة عسكريون وصلوا اليوم السبت، الى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار على الحدود السورية.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي يرافقه معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والعمليات المشتركة وقائد القوات البرية وصلوا اليوم، الى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي للاطلاع على الاوضاع الامنية ضمن القاطع وتفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وفي وقت سابق، أكد العباسي، جاهزية القوات المسلحة والأمنية لحماية الحدود العراقية من أي تهديدات محتملة، وأوضح أن الجيش العراقي، بجميع تشكيلاته وصنوفه، يعمل على تأمين العراق جنباً إلى جنب مع بقية الأجهزة الأمنية.

كما شدد على أن القوات العراقية لن تسمح بتسلل أي إرهابي إلى البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت "حساس"، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية، خاصة مع تقدم المعارضة المسلحة في مدينة حلب.

وقد تمكنت المعارضة من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في المدينة، مما يزيد من القلق بشأن الأمن الحدودي العراقي.

كما، أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل، مشيرًا إلى تجهيزات قوات الحدود بأحدث الأسلحة والمعدات، بما في ذلك الطيران المسير والكاميرات الحرارية.

وأضاف أن أي محاولات لعبور الحدود ستكون قوبلت برد قوي، وأن الأجهزة الاستخباراتية تواصل مراقبة "التحركات الإرهابية" على الحدود.