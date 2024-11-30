بتهمة الصيد غير المشروع.. اعتقال 5 اشخاص بينهم 3 من "الخلايجة" في بادية المثنى

2024-11-30 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

كشف مصدر امني، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن اعتقال 5 اشخاص بينهم 3 يحلمون جنسية احدى دول الخليج في بادية محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قوة امنية مشتركة كانت تقوم بعملية تمشيط في الجزء الغربي من منطقة الصقعة ضمن بادية المثنى ورصدت 5 اشخاص يتجولون اثناء الصيد ".

وأضاف انه " بعد البحث و التحري والتدقيق تبين بان 3 منهم من احدى الدول الخليجية لا يحملون اي سمة رسمية للصيد"، لافتا الى انه "تم احتجازهم بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار الى ان "عملية الصيد تستلزم موافقات رسمية مع سمة دخول"، مشددا على أن "اي مخالفة ستعرض أصحابها الى المسائلة القانونية".

وتعتبر ظاهرة الصيد غير المشروع للطيور وخاصة الصقور من الأمور التي تتكرر بشكل دوري كل عام على الرغم من وجود قانون رقم 27 لعام 2010، الذي يمنع الصيد الجائر.



