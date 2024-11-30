انطلاق اول اجتماع بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان لتشكيل الحكومة

2024-11-30 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلق قبل قليل في مدينة السليمانية أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

ويأتي هذا الاجتماع بعد دعوة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من خلال مرسوم اقليمي الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من كانون الأول المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني قد بدأ في السليمانية حيث سيتم بحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وانعقد الاجتماع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخرا عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ 39 مقعدا، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعدا، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ 7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكوردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.