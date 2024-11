2024-11-30 12:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز كنهور، أن جميع مناطق المحافظة سيتم شمولها بشبكات المياه، مشيرا إلى أن عملية التنفيذ تعتمد على أولويات مثل الكثافة السكانية والحاجة الفعلية، مع التركيز على المناطق التي تعاني من شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة. وأوضح كنهور في حوار مع برنامج الناصرية...

The post خطة جديدة لتوسيع شبكات المياه في ذي قار مع التركيز على المناطق الجنوبية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.