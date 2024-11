الأعرجي: المعركة في سوريا بعيدة عن العراق

2024-11-30 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الشريط الحدود بين العراق وسوريا مؤمن بالكامل، مشيرا الى المعركة في سوريا بعيدة عن العراق. وقال الأعرجي في الملتقى الأول لديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئية، إن “الشريط الحدودي مؤمن، والمعركة في سوريا بعيدة عن حدودنا وقواتنا الأمنية جاهزة ومستعدة لأي …

