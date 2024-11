اليوم.. انطلاق منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق

2024-11-30 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة (4) مباريات أبرزها التي تجمع الزوراء ونظيره النجف في ملعب الشعب الدولي. ويبحث النوارس عن فوز يرتقي به إلى الصدارة مؤقتاً، معتمداً على مؤازرة جماهيره، التي تمني النفس أن يواصل الفريق مسيرته نحو إحراز اللقب الغائب عن خزائنه …

