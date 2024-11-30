الحكيم: سنن التاريخ تحدثنا عن غياب التوازن ويجب أن نفكر خارج الصندوق

2024-11-30 12:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، إن سنن التاريخ تحدثنا عن غياب التوازن بين أهل الحق وأهل الباطل وغالبا ما كان التوازن لصالح الباطل ولكن النصر في النهاية للحق وأهله.

وذكر الحكيم خلال لقائه الدفعة الأولى لمشروع واعدون وفقا لبيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، أن" الإنسان هو محور المشروع الإلهي، وأن الجهد والعمل المتواصل سبب في نجاح المشاريع ومباركتها، مؤكدا أن مشروع الرسالة السماوية بدأ بعبارة "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"، أمام مشاريع أخرى امتازت بالإمكانات المادية والبشرية الكبيرة".

وبيّن الحكيم" أهمية الترابط بين الشعار وصدقيته وصدق النوايا، كما أكد أهمية المطاولة والمثابرة في دعم المشروع وتمكينه، مشيرا ألى أن" سنن التاريخ تحدثنا عن غياب التوازن بين أهل الحق وأهل الباطل و غالبا ما كان التوازن لصالح الباطل ولكن النصر في النهاية للحق وأهله.

وأوضح، أن" التاريخ يتحدث عن استهداف أصحاب المشاريع الرسالية، وأن انتصار المشاريع جاء بسبب التضحيات والمعاناة الكبيرة والعض على الجراح والإخلاص لله والمثابرة في العمل، مستشهدا بحياة شهيد المحراب، وما عاشه من معاناة وألم في حين كان متفائلا وإيجابيا ومرابطا على المشروع".

وأكد الحكيم، أن" صفات الصفوة أولها القدرة على فهم الأشياء لكل ما يدور حوله، وثانيها الموقف المطلوب مما يدور حوله، وأن يتحلى بالإرادة لاتخاذ الموقف وتحمل ما يترتب عليه، فيما شدد على أهمية التدريب المستمر وتبادل الخبرات والتعرف على المشروع وقادته ورموزه وتطبيقاته في كل زمان والأهم في زماننا وظروفنا الحالية، وأهمية أن يكون القائد مؤثرا كل بحسب موقعه ومكانته وصلاحياته، داعيا لأخذ المبادرة والتفكير خارج الصندوق وإعداد الخطط وتحديد الأهداف.