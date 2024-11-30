2024-11-30 12:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رأى القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، أن احداث المنطقة تنذر بخطر حقيقي، فيما عدَ قانون العفو تعزيز للمصالحة الوطنية.

وكتب الملا في تدوينة على منصة "إكس"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا إن "احداث المنطقة تنذر بخطر حقيقي، نحتاج الى ترصين الجبهة الداخلية من اجل مجابهته".

واضاف ان "التصويت على قانون العفو العام رسالة ايجابية وتعزيز للمصالحة الوطنية كون اعادة التحقيق يهدف الى انصاف الابرياء من جهة وتثبيت العقوبة على المدان الذي تلوثت يداه بدماء العراقيين من جهة اخرى".







