اليوم ..(7) مباريات لحساب الجولة العاشرة لدوري الصالات

2024-11-30 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتستكمل اليوم السبت، منافسات الجولة العاشرة من دوري محترفي كرة الصالات للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة (7) مباريات في بغداد والمحافظات.ويضيف المتصدر الحالي فريق الشرطة على ملعبه أمانة بغداد سابع الترتيب،فيما يحلّ الوصيف الحالي فريق دجلة الجامعة ضيفاً ثقيلاً على الشباب البصري صاحب الترتيب الخامس عشر.ويلعب اليوم أيضاً فريق الشرقية مع بطل المسابقة للموسم الماضي نفط البصرة في قاعة الشهيد ميثم، بينما يلتقي فريق الحشد الشعبي مع المصافي في قاعة الحكيم.ويضيف فريق بلدية البصرة نظيره الجيش في قاعة الأخير، فيما يلتقي فريق الموارد المائية نظيره أوروك في قاعة التضامن.