منتخب بغداد يتوج بلقب بطولة الجمهورية للركبي

2024-11-30 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأحرز منتخب بغداد لقب بطولة الجمهورية للركبي إثر فوزه على منتخب كربلاء بنتيجة (26 – 12) نقطة في المباراة التي أقيمت على ملعب التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد.وشهد اللقاء حضور مدرب المنتخب الوطني عمرو متولي الذي سيختار التشكيلة النهائية لمنتخب فئة (15) الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا العام المقبل .وتوج الفريق الفائز بالكأس الأمين العام للاتحاد محمد حنون الجزائري، لينال منتخب بغداد لقبه الأول تاركاً الوصافة لمنتخب كربلاء والمركز الثالث لمنتخب صلاح الدين .وجرت المباراة النهائية بحضور رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق هزاع ونائبه وأعضاء الاتحاد.