وزير الداخلية يفتتح مكتب جوازات مدينة الصدر

2024-11-30 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مكتب جوازات مدينة الصدر الالكتروني في العاصمة بغداد، مؤكداً على أهمية إنجاز المعاملات ومواكبة التطور الحاصل في المجالات الأمنية والخدمية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، افتتح مكتب جوازات مدينة الصدر الإلكتروني التابع الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بحضور عدد من القادة والضباط".وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية اطلع على أقسام المكتب والخدمات التي سيقدمها للمراجعين"، منوهاً بأنه "بهذا الافتتاح تكون وزارة الداخلية قد افتتحت جميع أقسام الجواز الإلكتروني في محافظة بغداد".وأكد وزير الداخلية، على "أهمية إنجاز المعاملات ومواكبة التطور الحاصل في المجالات الأمنية والخدمية".