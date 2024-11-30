وزير العدل يبحث مع نظيره الجزائري التعاون المشترك في المجالات العدلية

2024-11-30 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، مع نظيره الجزائري التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العدلية.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي بوزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، التقى بوزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، وذلك لبحث عقد اتفاقيات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العدلية والقانونية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين"، لافتاً إلى أن "ذلك جرى خلال تواجد الوزراء في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الأربعين".وأضاف أنه "تمت مناقشة إمكانية تفعيل الاتفاقيات، لاسيما اتفاقية تبادل المحكومين، وكذلك تبادل الخبرات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل العدلي بما يسهم في تعزيز العلاقات بين العراق والجزائر".