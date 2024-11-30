تم التستر عليهم منذ سنوات.. تفاصيل صفقة الإفراج عن المغيبين العرب في سجون كردستان

2024-11-30 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف الأمين العام للمجلس الوطني في كركوك حاتم الطائي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، تفاصيل صفقة الإفراج عن المغيبين العرب في سجون إقليم كردستان.

وقال الطائي لـ "بغداد اليوم" إنه "تم تشكيل لجنة تفاوضية من العرب فيها عضو مجلس النواب وصفي العاصي، ورئيس مجلس محافظة كركوك محمد الحافظ، وعضو مجلس المحافظة رعد الصالح".

وأضاف أنه "وبحسب المعلومات فإنه من المقرر تسليم 293 شخصا من سجون السليمانية إلى السلطات الاتحادية، من مجموع حوالي ألف شخص معتقل ومغيب من أهالي كركوك في سجون السليمانية، ما بين مغيب، وما بين متهم بقضايا إرهابية، وإجرامية، تم التستر عليهم منذ سنوات".

وأشار إلى أننا "ننتظر وصول الوجبة الأولى ليتم التحقيق معها من قبل استخبارات كركوك، ومعرفة كيفية التعامل معهم، ولماذا تم اعتقالهم".

وتم تشكيل لجنة حكومية عراقية، العام الماضي 2023 للبدء بعمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.

وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.