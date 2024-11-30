الداخلية: إكمال افتتاح جميع أقسام الجواز الإلكتروني في العاصمة بغداد

2024-11-30 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، مكتب جوازات مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"،إنه" في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في تقديم الخدمات للمواطنين واستخدام التكنولوجيا الحديثة، افتتح الوزير اليوم مكتب جوازات مدينة الصدر الإلكتروني التابع الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بحضور عدد من القادة والضباط".

وأطلع الوزير، وفقا لبيان الوزارة على أقسام هذا المكتب والخدمات التي سيقدمها للمراجعين، إذ شدد على أهمية إنجاز المعاملات ومواكبة التطور الحاصل في المجالات الأمنية والخدمية".

وأشارت الوزارة إلى، أنه" بهذا الافتتاح تكون وزارة الداخلية قد افتتحت جميع أقسام الجواز الإلكتروني في محافظة بغداد.