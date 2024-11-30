2024-11-30 14:00:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عدد اللاجئين اللبنانيين المسجلين في البلاد، مشيرة الى أن العودة العكسية الى لبنان مستمرة. وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، إن “عدد اللاجئين اللبنانيين المسجلين في العراق الآن نحو 20 ألف لبناني”. وأوضح عباس أن “عدد اللبنانيين العائدين الى بلادهم تجاوز الـ 2500 شخص”، لافتاً الى أن “العودة العكسية لهم […]

ظهرت المقالة الهجرة: سجلنا نحو 20 ألف لبناني دخلوا العراق أولاً على ايشان.



