2024-11-30 14:00:04 - المصدر: ايشان

انطلقت، اليوم السبت، المرحلة الأخيرة من عملية التعداد العام للسكان والمساكن في إقليم كردستان، حيث سيُطلب من المواطنين الإجابة على 77 سؤالاً ضمن استمارة التعداد. وأعلنت لجنة الإشراف على التعداد العام للسكان، التابعة لهيئة الإحصاء في وزارة التخطيط بإقليم كردستان، أن “عملية التعداد ستستمر لأكثر من أسبوعين”. وأوضحت اللجنة، أن “فرق التعداد ستزور جميع الأسر […]

ظهرت المقالة انطلاق آخر مرحلة من التعداد السكاني في إقليم كردستان: الإجابة على 77 سؤالاً أولاً على ايشان.



