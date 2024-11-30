2024-11-30 14:00:04 - المصدر: ايشان

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الشريط الحدود بين العراق وسوريا مؤمن بالكامل، مشيرا الى المعركة في سوريا بعيدة عن العراق. وقال الأعرجي في الملتقى الأول لديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئية، إن “الشريط الحدودي مؤمن، والمعركة في سوريا بعيدة عن حدودنا وقواتنا الأمنية جاهزة ومستعدة لأي محاولة”، مؤكدا “لدينا المعلومات […]

ظهرت المقالة “المعركة بعيدة”.. الأعرجي: الشريط الحدودي مع سوريا مؤمن بالكامل أولاً على ايشان.



