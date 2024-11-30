2024-11-30 14:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم السبت، أن الطريق الحلقي الرابع سيكون طفرة نوعية في فك الاختناقات المرورية.

وقال ريكاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق الحلقي يعد من أهم المشاريع، وسيكون طفرة نوعية في فك الاختناقات المرورية في بغداد"، لافتاً الى أن "هذا الطريق بلإضافة الى الخدمة التي سيقدمها لحركة المركبات ودخولها الى بغداد سيضيف مساحات كبيرة الى مدينة بغداد تقدر بـ 94 كيلومتراً من خلال الأنشطة السكنية والتجارية".

وأوضح أن "الوزارة قسمت المشروع الى ثلاث مراحل: الأولى هي الإعلان عن تأهيل الشركات التي لديها قدرات عالية للعمل والتنفيذ، أما المرحلتان الثانية والثالثة فتتضمنان تكليف شركات الوزارة بفتح المسارات وإزالة التجاوزات والاستملاكات"، مبيناً أن "حجم التجاوزات كبير، وسيتم حلها وإنجاز المشروع".