الدولار يرتفع في بغداد والبصرة وينخفض بأربيل

2024-11-30 14:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد وأقل من ذلك في محافظة البصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 151,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 150,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سجل سعر الصرف للبيع في البصرة 150,750 دينارًا والشراء بـ 149,750 دينارًا.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,500 دينار عراقي للبيع، في حين سجلت أسعار الشراء، 150,250 دينارًا عراقيًا مقابل كل 100 دولار أمريكي.