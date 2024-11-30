البرلمان يحذر من التطورات في سوريا وتداعياتها على أمن العراق والمنطقة

2024-11-30 14:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم السبت، من خطورة "التحركات الإرهابية" الأخيرة في سوريا، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وقال المندلاوي في بيان اليوم، ان "الفشل الذي لحق بالكيان الصهيوني في لبنان وغزة، وعجزه عن تفكيك وحدة الساحات المساندة لفلسطين، دفعه إلى اعادة تفعيل ورقة الجماعات الإرهابية على الساحة السورية"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب سيتابع هذا الملف بشكل مباشر لضمان اتخاذ التدابير الأمنية".

كما دعا المندلاوي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني إلى إعلان الجهوزية في صفوف القوات الأمنية لتأمين حدود البلاد، ومطالبة القادة الأمنيين باجراء زيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات والإشراف على العمليات في الحدود.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى عقد إجتماع طارىء واستضافة المسؤولين المعنيين لمناقشة الاحداث الأخيرة.

كما نوه إلى ضرورة تكثيف التواصل الاستخباري مع الجانب السوري لتبادل المعلومات، واهمية تنفيذ عمليات استباقية لمنع أي محاولات عودة او تسلل للعصابات الإرهابية الى العراق.