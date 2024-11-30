مفتن: إنشاء أكبر مركز أولمبي عراقي في كربلاء المقدسة

2024-11-30 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

زار رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية،عقيل مفتن، محافظة كربلاء المقدسة، والتقى خلال الزيارة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، واطلع على الواقع الرياضي والبنيوي في المحافظة.

وأكد مفتن في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه" اتفق مع الخطابي على إنشاء أكبر مركز رياضي أولمبي في العراق في المحافظة على غرار تجربة مركز (إسباير) العالمي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيتم إنشاؤه في أقرب وقت ممكن وعلى مساحة واسعة".

وأوضح بأن "المركز الأولمبي سيضم فندقاً كبيراً وملاعب حديثة وقاعات رياضية أولمبية متخصصة في العديد من الألعاب التي تفتقرها البنية الرياضية العراقية".

وأشار الى أن "التطور العمراني الكبير، والبنية التحتية المتطورة اللذين شهدتهما محافظة كربلاء المقدسة، بالإضافة لمسعى افتتاح مطارها الدولي وفنادقها المتميزة سيسهم بشكل كبير في إنشاء المركز الأولمبي الرياضي الذي سيكون بمثابة محطة إعداد مهمة لجميع المنتخبات الوطنية بكل الفعاليات الرياضية خلال المدة الزمنية المقبلة، ما يجعلها عاصمة أولمبية مرتقبة مقبلة قريبة من العاصمة بغداد".

وأشاد "بالدعم الكبير الذي يقدمه محافظ كربلاء للرياضيين الأبطال بالألعاب كافة، وكذلك مساندته الكبيرة ورعايته المستمرة لنادي كربلاء الرياضي"، منوهاً الى أن "كربلاء المقدسة ستكون عاصمة الرياضة الأولمبية بعد أن يتم تشييد المركز الرياضي الأولمبي في أقرب فرصة ممكنة".

من جهته، أشاد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي "بالخطى المتسارعة والنهضة الكبيرة التي تشهدها الرياضة العراقية"، مؤكداً بأنه "ناقش الواقع الرياضي مع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والسبل الكفيلة الواجب توفرها للارتقاء برياضة الإنجاز العالي وتطوير قابليات الرياضيين العراقيين وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أفضل الإنجازات في المشاركات الخارجية على المستويات كافة".