نشر جدول أعمال الجلسة الأولى من الدورة السادسة لبرلمان كوردستان

2024-11-30 14:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشر برلمان اقليم كوردستان، يوم السبت، جدول اعمال جلسته الاولى لدورته السادسة.

وبحسب الجدول، فإن الجلسة الأولى تبدأ في الساعة الـ 11:00 صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من كانون الأول المقبل.

وتتضمن الجلسة دعوة رئيس ديوان البرلمان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وادارة الجلسة.

وفي الفقرة الاخيرة من جدول اعمال الجلسة تضمنت دعوة رئيس السن المرشحين الفائزين في الانتخابات للدورة السادسة لبرلمان كوردستان إلى أداء اليمين القانونية.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اصدر مرسوما اقليميا يدعو فيه البرلمان الى عقد جلسته الاولى حيث أكد البرلمان بدوره استكمال الاستعدادات لعقد هذه الجلسة.