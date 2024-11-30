تنويه لسبعة أحياء في اربيل: ستنقطع الكهرباء لمدة 9 ساعات

2024-11-30 14:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نوهت محافظة أربيل يوم السبت، إلى سبعة احياء في المدينة بأن التيار الكهربائي سينقطع لمدة تسع ساعات بسبب العمل على مشروع توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "7 أحياء في مدينة اربيل سيتم البدء بمشروع توفير الكهرباء لها لـ 24 ساعة وفق النظام الجديد وهي أحياء: (شەهیدانی کوران ونسیج و بەهاری کۆن و کریکاران و کوران و ڕزگاری و کوردستان)".

وأضافت أن "التيار الكهربائي من الممكن أن ينقطع من الساعة الـ 8 صباحا لغاية الساعة الـ 5 عصراً".

وأكدت المحافظة أن "مشروع الكهرباء 24 ساعة سيتم انجازه بشكل كامل في عموم اقليم كوردستان خلال سنتين".

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان اوميد خوشناو، قد أعلن يوم الأحد 17 تشرين الثاني الجاري، تدشين مشروع "النور" لأول مرة في اربيل والذي سيستمر ليشمل جميع المناطق والأحياء في مركز المدينة وضواحيها.

وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع بدأ في أربيل وتم تزويد حيين بالكهرباء التامة، مردفا بالقول إن أسعار وحدات الطاقة في هذا المشروع ستكون أقل من التكلفة السابقة للمولد الأهلي والكهرباء الوطنية.

وأضاف أن إنتاج الكهرباء في اربيل أعلى مما كان عليه في السنوات السابقة على الرغم لم يتم إجراء اختبار لتحديد الحاجة اللازمة للكهرباء في اقليم كوردستان منذ عدة سنوات.

وتابع خوشناو القول "نحن في أربيل نعتبر أنفسنا مغبونين لأننا نحصل على كهرباء أقل بحوالي ساعتين من المحافظات الأخرى في الاقليم، مستدركا القول، إنه مع ذلك، فقد بدأنا مشروع "النور" بالقدر المتاح، وفي المرحلة التالية، سيتم تضمين أربعة أحياء أخرى في المشروع

وبحسب آخر إخطار لوزارة الكهرباء والمديرية العامة لكهرباء أربيل، فإن فرق مشروع "النور" قد شرعت حاليا بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في حيي "32 بارك" و"بختياري" الراقيين.