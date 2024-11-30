إنطلاق أول اجتماع بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد في السليمانية لتشكيل حكومة كردستان

2024-11-30 14:40:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

إنطلق في مدينة السليمانية أول اجتماع رسمي بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق، وذلك لبحث تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

ويأتي الاجتماع استجابة لدعوة من رئيس الإقليم لعقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من ديسمبر المقبل.

الاجتماع الذي يُعقد في مقر المكتب السياسي لأحد الأحزاب بمدينة السليمانية، سيركز على مناقشة توزيع المناصب وآلية تشكيل الحكومة.

يُذكر أن نتائج الانتخابات أسفرت عن حصول الحزب الديمقراطي على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، وتوزعت بقية المقاعد بين قوى سياسية أخرى



